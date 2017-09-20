Александр Табачников поздравил команду "Юный нижегородец" с успешным выступлением на Всероссийском фестивале дворового спорта Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Секретарь НРО "Единой России" Александр Табачников поздравил команду "Юный нижегородец" с успешным выступлением на II Всероссийском фестивале дворового спорта. Об этом пресс-служба регионального отделения партии сообщила 21 сентября 2017 года.

В Ярославле юные непрофессиональные спортсмены сразились в соревнованиях по стритболу (баскетбол три на три игрока), волейболу, мини-футболу, легкой атлетике и воркауту. Нижегородцы заняли призовое третье место в соревнованиях по стритболу среди мальчиков и девочек.

"Это был Фестиваль дворового спорта, но именно из дворовых соревнований часто выходят чемпионы, одерживающие победы на самых больших турнирах", - сказал Табачников.

Он поблагодарил ребят за отличные результаты и вручил им благодарственные письма от регионального отделения партии.

"Сейчас в области созданы огромные возможности для того, чтобы спорт стал привычным образом жизни для всех, кто хочет быть здоров, бодр, энергичен: более 30 физкультурно-оздоровительных комплексов, где занимаются уже десятки тысяч ребят, открылось в разных городах. Проходит ремонт спортзалов в сельских школах – проект, который реализует "Единая Россия", и благодаря которому ребята из небольших поселков могут получить те же возможности для занятий, что и их сверстники из больших городов", - подчеркнул секретарь НРО.

Фестиваль прошел в Ярославле и собрал около 400 ребят 14 - 16 лет из 19 регионов страны. По положению к соревнованиям не допускались команды и участники отделений ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮКФП, домов и дворцов творчества, училищ олимпийского резерва и ШВСМ.

НРО "Единой России" отправило на фестиваль команду "Юный нижегородец" из 21 участника, собранную на базе Детского речного пароходства. Участие в соревнованиях приняли школьники гг. Бор, Дзержинск, Кстово, Балахна и Нижний Новгород. "Единая Россия" экипировала команду – ребята представили регион в белых футболках с изображением памятника Минину и Пожарскому и надписью "Нижегородская область".

Кроме того, региональное отделение взяло на себя все расходы, связанные с участием юных нижегородцев в фестивале.

Ежегодно в мероприятиях проекта "Детский спорт" участвуют более 500 тысяч детей и трех тысяч дворовых тренеров в 48 субъектах Российской Федерации. В 22 регионах ежегодно проходят фестивали дворового спорта. В Нижегородской области в рамках "Детского спорта" реализовывалась программа "Дворовый тренер", по которой занятия с мальчишками во дворах проводили студенты, спортсмены-активисты. В 2017 году в продолжение реализации проекта продолжилась работа по ремонту школьных спортзалов в сельских школах.