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Общество

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко презентовала портал госуслуг для руководителей организаций

21 сентября 2017 18:43  [64] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко презентовала портал госуслуг для руководителей организаций. Об этом управление по связям с общественностью Думы города сообщило 21 сентября 2017 года.

Согласно информации, представители министерства информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области, ГУ МВД РФ по Нижегородской области, Пенсионного фонда РФ по области, УФНС региона, министерства здравоохранения рассказали о преимуществах получения государственных услуг через интернет.

"Фактически, мы должны уйти от звонков в поликлинику для записи на прием к врачу, от того, чтобы получить справку какого-то ведомства люди идут на сайт этого ведомства. Должна произойти стандартизация госуслуг. Очень понравился опыт Пенсионного фонда, который практически всех, кто к ним приходит, с помощью своих специалистов регистрирует на сайте госуслуг. У них также есть пункт авторизации учетной записи. Будем использовать этот опыт в муниципальных учреждениях", - отметила Солонченко.

По итогам презентации был составлен перечень мер, необходимых для выполнения в Нижнем Новгороде указа президента РФ, согласно которому на 31 декабря 2018 года не менее 60% населения должны быть пользователями единого портала госуслуг.

Как отметила глава города, главное в реализации этого указа – это удобный для населения формат получения госуслуг, экономия времени и денег, Например, срок исполнения некоторых запросов по линии МВД сокращается в два раза - с 30 суток до 15. Кроме этого, при оплате госпошлин через единый портал гражданин получает скидку 30%.

С возможностями сайта госуслуг ознакомились руководители кадровых служб нижегородских предприятий, ректоры вузов, представители ТОС, общественных организаций и активные граждане.

Также в ходе встречи было высказано предложение в рамках уроков информатики зарегистрировать на портале госуслуг школьников старше 14 лет. Кроме этого, активная работа будет вестись с вузами и на базе муниципальных многофункциональных центров.

"Сегодня мы расширенным составом обсуждали, что нужно сделать, чтобы людям объяснить: портал госуслуг в интернете – это удобно, это дешевле, и самое главное – без этого уже никуда! Говорили и об информированности населения, и о том, как помочь людям зарегистрироваться, особенно пенсионерам. Те предложения, которые были внесены, будем реализовывать", - резюмировала по итогам встречи глава Нижнего Новгорода.

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