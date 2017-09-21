Фото:
Женщина пострадала при столкновении троллейбуса с автобусом в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 21 сентября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло в 16:30 на ул. Лескова, 35. Согласно информации, водитель троллейбуса ЗИУ 682, следовавшего по маршруту №4, при перестроении не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автобусом ЛиАЗ 5256.
В результате ДТП 55-летняя женщина – пассажир автобуса – получила ушиб грудной клетки. После осмотра в больнице она была отпущена.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+