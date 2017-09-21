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Происшествия

Женщина пострадала при столкновении троллейбуса с автобусом в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 21 сентября

22 сентября 2017 09:48  [85] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Женщина пострадала при столкновении троллейбуса с автобусом в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 21 сентября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в 16:30 на ул. Лескова, 35. Согласно информации, водитель троллейбуса ЗИУ 682, следовавшего по маршруту №4, при перестроении не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автобусом ЛиАЗ 5256.

В результате ДТП 55-летняя женщина – пассажир автобуса – получила ушиб грудной клетки. После осмотра в больнице она была отпущена.

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