Женщина пострадала при столкновении троллейбуса с автобусом в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 21 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Женщина пострадала при столкновении троллейбуса с автобусом в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 21 сентября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в 16:30 на ул. Лескова, 35. Согласно информации, водитель троллейбуса ЗИУ 682, следовавшего по маршруту №4, при перестроении не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автобусом ЛиАЗ 5256.

В результате ДТП 55-летняя женщина – пассажир автобуса – получила ушиб грудной клетки. После осмотра в больнице она была отпущена.