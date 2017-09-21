Экс-сотрудник нижегородского полка ДПС и его отец предстанут перед судом за мошенничество Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Бывший сотрудник ДПС ГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду и его отец предстанут перед судом за мошенничество в сфере страхования. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской областной прокуратуры 22 сентября 2017 года.

По версии следствия, отец одного из руководителей нижегородского полка ДПС ГИБДД (на момент совершения правонарушения) совершил ДТП – он не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал в кювет и врезался в препятствие, получив значительные механические повреждения. Мужчина обратился за помощью к сыну, после чего они сфальсифицировали ДТП, в котором автомобиль якобы получил повреждения в результате действий водителя другого транспортного средства. На основании фиктивных документов обвиняемые получили страховую выплату в размере почти 400 тысяч рублей.

"По уголовному делу страховой компанией заявлен гражданский иск, в обеспечение которого следователем на денежные средства сына в размере 80 тысяч рублей наложен арест", - отмечается в сообщении прокуратуры.

Максимальным наказанием за совершение преступления по ч.2 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования) является лишение свободы на срок до пяти лет.