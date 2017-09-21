Суд приостановил деятельность нижегородского детского центра "Маленький принц" из-за санитарных нарушений Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд приостановил деятельность нижегородского детского центра "Маленький принц" из-за санитарных нарушений. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области 22 сентября 2017 года.

Указанный детский центр посещают дети от двух до двенадцати лет. По результатам проведенной управлением проверки центра (деятельность осуществляет ИП Шемякина Е.Ю. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дунаева, д.8) был выявлен ряд нарушений требований санитарного законодательства при организации питания детей.

В частности, отсутствует раковина для мытья рук для персонала, плита не оборудована вытяжкой, примерное меню составлено без учета возрастных категорий, ножи не промаркированы, нарушаются условия хранения продуктов, также выявлены другие нарушения обязательных требований СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул".

Поскольку несоблюдение требований санитарных правил может привести к возникновению пищевых отравлений и вспышкам острых кишечных заболеваний, управлением был составлен протокол по ст. 6.6 КоАП РФ.

12 сентября 2017 года Советский районный суд принял решение приостановить деятельность центра на 30 суток.