Фото:
МЧС предупреждает о возникновении чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за заморозков 23-27 сентября 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Согласно информации, в указанный период ожидаются местами заморозки в воздухе до 0…-2º, на поверхности почвы 0…-4º.
В связи с этим повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур. Прогнозируется увеличение количества техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+