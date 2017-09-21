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Общество

МЧС предупреждает о возникновении чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за заморозков 23-27 сентября

22 сентября 2017 11:24  [172] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о возникновении чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за заморозков 23-27 сентября 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Согласно информации, в указанный период ожидаются местами заморозки в воздухе до 0…-2º, на поверхности почвы 0…-4º.

В связи с этим повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур. Прогнозируется увеличение количества техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования.

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