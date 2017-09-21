Суд оштрафовал торговца из Азербайджана на 2,6 млн рублей за взятку нижегородскому чиновнику Общество

Зал судебных заседаний Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд оштрафовал торговца из Азербайджана на 2,6 млн рублей за взятку бывшему заместителю главы администрации Московского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 22 сентября 2017 года.



Как установлено судом, 40-летний уроженец Азербайджана в период с января по октябрь 2015 года перечислил заместителю главы администрации района более 500 тысяч рублей. Деньги были даны в качестве взятки за осуществление торговой деятельности на незаконно размещенных нестационарных торговых объектах в районе.



По информации прокуратуры, осуждённый ранее судим не был.



Суд приговорил мужчину к трём годам условно с испытательным сроком на два года. Также торговец должен выплатить в доход государства штраф в размере 2 млн 610 тысяч рублей.



Напомним, что в июне 2017 года бывший замглавы администрации Московского района Нижнего Новгорода Роман Яшенков был осуждён на 7,5 лет колонии строгого режима и 10 млн рублей штрафа за получение двух взяток от лиц, занимающихся незаконной торговлей на территории района.