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Общество

Суд оштрафовал торговца из Азербайджана на 2,6 млн рублей за взятку нижегородскому чиновнику

22 сентября 2017 11:45  [92] Общество
Зал судебных заседаний

Зал судебных заседаний

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд оштрафовал торговца из Азербайджана на 2,6 млн рублей за взятку бывшему заместителю главы администрации Московского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 22 сентября 2017 года.

Как установлено судом, 40-летний уроженец Азербайджана в период с января по октябрь 2015 года перечислил заместителю главы администрации района более 500 тысяч рублей. Деньги были даны в качестве взятки за осуществление торговой деятельности на незаконно размещенных нестационарных торговых объектах в районе.

По информации прокуратуры, осуждённый ранее судим не был.

Суд приговорил мужчину к трём годам условно с испытательным сроком на два года. Также торговец должен выплатить в доход государства штраф в размере 2 млн 610 тысяч рублей.

Напомним, что в июне 2017 года бывший замглавы администрации Московского района Нижнего Новгорода Роман Яшенков был осуждён на 7,5 лет колонии строгого режима и 10 млн рублей штрафа за получение двух взяток от лиц, занимающихся незаконной торговлей на территории района.

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