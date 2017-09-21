Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Происшествия
22 сентября 2017 12:20  [37] Пенсионерка погибла из-за пожара в Заволжье Нижегородской области 21 сентября
22 сентября 2017 11:49  [140] Экс-начальник тыла ГУ МВД России по Нижегородской области задержан по подозрению в мошенничестве
22 сентября 2017 11:08  [127] Гособвинитель и потерпевшая обжаловали приговор по факту смерти женщины из-за фейерверка в Нижегородской области
22 сентября 2017 10:15  [393] Экс-сотрудник нижегородского полка ДПС и его отец предстанут перед судом за мошенничество
22 сентября 2017 09:48  [118] Женщина пострадала при столкновении троллейбуса с автобусом в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 21 сентября
21 сентября 2017 17:32  [345] Пропавший в районе г.о Бор Нижегородской области в июле Игорь Новиков найден погибшим
21 сентября 2017 15:31  [163] Гражданин Азербайджана обвиняется в изнасиловании женщины в Арзамасе Нижегородской области
21 сентября 2017 15:05  [151] Нижегородский дворник получил тяжелую травму головы при спиливании дерева
21 сентября 2017 12:42  [168] Подросток в Нижегородской области приговорен к обязательным работам за стрельбу по электричке
21 сентября 2017 11:10  [348] Нижегородский облсуд отказал адвокатам главы администрации Кстовского района Кирилла Культина в отмене его ареста
Происшествия

Экс-начальник тыла ГУ МВД России по Нижегородской области задержан по подозрению в мошенничестве

22 сентября 2017 11:49  [140] Происшествия
ГУ МВД РФ по Нижегородской области

ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экс-начальник тыла ГУ МВД России по Нижегородской области задержан по подозрению в мошенничестве на 44 млн рублей. Об этом пресс-служба СУ СК по региону сообщила 22 сентября 2017 года.

Согласно информации, сотрудники СК РФ и УФСБ РФ провели 23 обыска в квартирах и частных домах бывшего начальника тыла в Нижнем Новгороде и с. Красный Яр Астраханской области. По результатам обысков он был задержан.

"В ходе обысков в домах в с. Красный Яр Астраханской области следователями были обнаружены коллекции дорогостоящих алкогольных напитков, книг, столового серебра, одежды и техники. Общая стоимость недвижимости и имущества явно не соответствует официальному доходу бывшего тыловика", - говорится в сообщении.

По данным СК, подозреваемый был уволен из органов внутренних дел в августе 2017 года. Дело в отношении бывшего начальника тыла возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Максимальный срок наказания по этой статье составляет 10 лет лишения свободы.

Напомним, службу тыла в ГУ МВД возглавлял Ихтияр Уразалин. 

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph