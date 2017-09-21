Экс-начальник тыла ГУ МВД России по Нижегородской области задержан по подозрению в мошенничестве Происшествия

ГУ МВД РФ по Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экс-начальник тыла ГУ МВД России по Нижегородской области задержан по подозрению в мошенничестве на 44 млн рублей. Об этом пресс-служба СУ СК по региону сообщила 22 сентября 2017 года.



Согласно информации, сотрудники СК РФ и УФСБ РФ провели 23 обыска в квартирах и частных домах бывшего начальника тыла в Нижнем Новгороде и с. Красный Яр Астраханской области. По результатам обысков он был задержан.



"В ходе обысков в домах в с. Красный Яр Астраханской области следователями были обнаружены коллекции дорогостоящих алкогольных напитков, книг, столового серебра, одежды и техники. Общая стоимость недвижимости и имущества явно не соответствует официальному доходу бывшего тыловика", - говорится в сообщении.



По данным СК, подозреваемый был уволен из органов внутренних дел в августе 2017 года. Дело в отношении бывшего начальника тыла возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Максимальный срок наказания по этой статье составляет 10 лет лишения свободы.

Напомним, службу тыла в ГУ МВД возглавлял Ихтияр Уразалин.