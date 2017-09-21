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Бизнес

Почти 460 тысяч операций было проведено по карте "Мир" в Нижегородской области в августе 2017 года

22 сентября 2017 12:17  [48] Бизнес

Почти 460 тысяч операций было проведено по карте "Мир" в Нижегородской области в августе 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятского ГУ Банка России.

Всего по данным АО "Национальная система платежных карт" (НСПК), оператора платежной системы "Мир", в торгово-сервисных организациях в регионах, подведомственных Волго-Вятскому ГУ Банка России, в августе было проведено 3 млн 66,7 тысяч транзакций с использованием карты "Мир". Больше всего операций проведено на территории Нижегородской области – 459,4 тысячи, Удмуртской Республики – 447,3 тысячи и Самарской области – 432,9 тысяч. В то время как в июле максимальное количество POS-транзакций по "Миру" было совершено в Удмуртии, Саратовской и Самарской областях.

Как отмечает пресс-служба банка, с помощью бесконтактных карт "Мир" можно также оплатить проезд в наземном муниципальном транспорте и метро в ряде российских регионов, включая Нижний Новгород, Самару, Санкт-Петербург и Новосибирск.

"Карта "Мир" принимается на всей территории России. По информации НСПК, в сентябре количество выпущенных карт "Мир" в РФ достигло 17,6 млн штук", - говорится в сообщении.

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