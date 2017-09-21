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Происшествия

Пенсионерка погибла из-за пожара в Заволжье Нижегородской области 21 сентября

22 сентября 2017 12:20  [38] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пенсионерка погибла из-за пожара в многоэтажном жилом доме в Заволжье Нижегородской области 21 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в одной из квартир дома по ул. Пушкина в г.Заволжье Городецкого района поступило в ЦУКС МЧС в 13:11. По задымлённым лестничным маршам пожарные эвакуировали четырёх человек, в том числе одного ребёнка. На месте пожара было обнаружено тело погибшей 94-летней женщины. Обгорела внутренняя отделка и имущество на кухне погибшей. Площадь пожара составила 4 кв. метра.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 12 человек личного состава и три единицы техники. По предварительным данным, к пожару привело нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

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