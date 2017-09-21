Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Происшествия
22 сентября 2017 13:11  [62] Житель Нижегородской области осужден на пять лет за насильственные действия в отношении пенсионерки
22 сентября 2017 13:06  [70] Волонтеры просят помощи в поисках двух пропавших в Нижегородской области пенсионеров
22 сентября 2017 12:52  [81] Электросварщик выпал из подвесной люльки в Выксе Нижегородской области
22 сентября 2017 12:20  [90] Пенсионерка погибла из-за пожара в Заволжье Нижегородской области 21 сентября
22 сентября 2017 11:49  [288] Экс-начальник тыла ГУ МВД России по Нижегородской области задержан по подозрению в мошенничестве
22 сентября 2017 11:08  [177] Гособвинитель и потерпевшая обжаловали приговор по факту смерти женщины из-за фейерверка в Нижегородской области
22 сентября 2017 10:15  [426] Экс-сотрудник нижегородского полка ДПС и его отец предстанут перед судом за мошенничество
22 сентября 2017 09:48  [149] Женщина пострадала при столкновении троллейбуса с автобусом в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 21 сентября
21 сентября 2017 17:32  [357] Пропавший в районе г.о Бор Нижегородской области в июле Игорь Новиков найден погибшим
21 сентября 2017 15:31  [164] Гражданин Азербайджана обвиняется в изнасиловании женщины в Арзамасе Нижегородской области
Происшествия

Электросварщик выпал из подвесной люльки в Выксе Нижегородской области

22 сентября 2017 12:52  [81] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Электросварщик упал с высоты из подвесной люльки в г. Выксе Нижегородской области. Об этом государственная инспекция труда в регионе сообщила 22 сентября 2017 года.

Согласно информации, 19 сентября на производственной территории АО "Выксунский металлургический завод" электросварщик осуществлял монтаж металлоконструкций. Работы производились на высоте с подвесной люльки. Работник выпал из подвесного устройства, в результате чего получил тяжелые переломы позвоночника и ног.

В сообщении говорится, что 32-летний электросварщик работает в ООО "Строительная компания "Стройновация".

Сейчас гострудинспекция проверяет соблюдение норм охраны труда, устанавливает причины несчастного случая и виновных должностных лиц.

Напомним, что ранее гострудинспекция оштрафовала ООО "Свет" в Арзамасском районе на 280 тысяч рублей за тяжелую травму электромонтажника, упавшего с высоты.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph