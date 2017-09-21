Электросварщик выпал из подвесной люльки в Выксе Нижегородской области

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Электросварщик упал с высоты из подвесной люльки в г. Выксе Нижегородской области. Об этом государственная инспекция труда в регионе сообщила 22 сентября 2017 года.
Согласно информации, 19 сентября на производственной территории АО "Выксунский металлургический завод" электросварщик осуществлял монтаж металлоконструкций. Работы производились на высоте с подвесной люльки. Работник выпал из подвесного устройства, в результате чего получил тяжелые переломы позвоночника и ног.
В сообщении говорится, что 32-летний электросварщик работает в ООО "Строительная компания "Стройновация".
Сейчас гострудинспекция проверяет соблюдение норм охраны труда, устанавливает причины несчастного случая и виновных должностных лиц.
Напомним, что ранее гострудинспекция оштрафовала ООО "Свет" в Арзамасском районе на 280 тысяч рублей за тяжелую травму электромонтажника, упавшего с высоты.
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