Электросварщик выпал из подвесной люльки в Выксе Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Электросварщик упал с высоты из подвесной люльки в г. Выксе Нижегородской области. Об этом государственная инспекция труда в регионе сообщила 22 сентября 2017 года.



Согласно информации, 19 сентября на производственной территории АО "Выксунский металлургический завод" электросварщик осуществлял монтаж металлоконструкций. Работы производились на высоте с подвесной люльки. Работник выпал из подвесного устройства, в результате чего получил тяжелые переломы позвоночника и ног.



В сообщении говорится, что 32-летний электросварщик работает в ООО "Строительная компания "Стройновация".



Сейчас гострудинспекция проверяет соблюдение норм охраны труда, устанавливает причины несчастного случая и виновных должностных лиц.



Напомним, что ранее гострудинспекция оштрафовала ООО "Свет" в Арзамасском районе на 280 тысяч рублей за тяжелую травму электромонтажника, упавшего с высоты.