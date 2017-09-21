Волонтеры просят помощи в поисках двух пропавших в Нижегородской области пенсионеров Происшествия

Владимир Хитров Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поисках двух пропавших в Нижегородской области мужчин. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер" 22 сентября.



Согласно информации, 15 сентября 2017 года ушел из дома в городе Дзержинск и не вернулся 71-летний Василий Кучеренко. Предположительно, направился в лес п. Фролищи Володарского района.



Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавое телосложение, седые волосы, залысины в лобной части головы, светлые глаза, усы и борода седые.



Был одет в свитер серо-синего цвета, синие военные брюки, черные резиновые сапоги. Особые приметы: шрам от аппендицита. При себе имел: документы, проездной билет, ключи, на правой руке - серебряное кольцо.



Еще один мужчина, 70-летний Владимир Хитров, 19 сентября 2017 года ушел на рыбалку и заблудился в районе Бурцевских карьеров недалеко от Балахны. Мужчина был одет в одежду защитного цвета, при себе имел рыболовные снасти.



Всех, кто имеет информацию о местонахождении мужчин, волонтёры просят позвонить по телефонам: 102 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтёры).