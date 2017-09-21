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Происшествия

Житель Нижегородской области осужден на пять лет за насильственные действия в отношении пенсионерки

22 сентября 2017 13:11  [62] Происшествия

Житель Богородска Нижегородской области осужден на пять лет лишения свободы за насильственные действия в отношении 81-летней пенсионерки. Об этом пресс-служба СУ СК региона сообщила 22 сентября 2017 года.

Следствием и судом было установлено, что днем 5 декабря 2016 года нетрезвый 45-летний подсудимый незаконно проник в дом, расположенный на ул. Герцена в Богородске, где совершил насильственные действия сексуального характера в отношении пенсионерки. Он также покушался на ее изнасилование и похитил у хозяйки телефон, деньги и продукты питания. С места преступления он скрылся.

"Кроме того, в тот же день он незаконно проник в дом на ул. Богдана Хмельницкого, где также проживала одинокая пенсионерка", - отмечается в сообщении.

По данным СК, в ходе предварительного следствия обвиняемый вину в инкриминируемых деяниях не признал. Он не трудоустроен, ранее судим по ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование).

Мужчина признан виновным по ч.1 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), по ч.1 ст.131 УК РФ (покушение на изнасилование) и по ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище – два эпизода). Приговор в законную силу не вступил.

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