Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
22 сентября 2017 13:56  [30] Нижегородское правительство планирует выделить 275 млн рублей на ремонт фасадов по пути следования клиентских групп ЧМ
22 сентября 2017 13:51  [40] Нижегородская турфирма оштрафована за срыв свадебного путешествия в Доминикану
22 сентября 2017 13:44  [35] Синоптики прогнозируют температуру до +15º в Нижегородской области 22-24 сентября
22 сентября 2017 13:34  [54] Почти 20 домов в Нижнем Новгороде были отключены от горячего водоснабжения по данным на утро 22 сентября
22 сентября 2017 13:25  [63] Большинство нижегородских школ начали изучать "Историю Нижегородского края с древнейших времен до наших дней"
22 сентября 2017 12:46  [70] Движение по ул. Володарского в Нижнем Новгороде будет закрыто с 25 сентября по 29 октября
22 сентября 2017 11:45  [125] Суд оштрафовал торговца из Азербайджана на 2,6 млн рублей за взятку нижегородскому чиновнику
22 сентября 2017 11:24  [234] МЧС предупреждает о возникновении чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за заморозков 23-27 сентября
22 сентября 2017 11:18  [118] Суд приостановил деятельность нижегородского детского центра "Маленький принц" из-за санитарных нарушений
22 сентября 2017 10:04  [131] Движение трамваев №11 будет закрыто на ул.Рождественской в Нижнем Новгороде с 22 по 24 сентября
Общество

Почти 20 домов в Нижнем Новгороде были отключены от горячего водоснабжения по данным на утро 22 сентября

22 сентября 2017 13:34  [54] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 20 домов в Нижнем Новгороде были отключены от горячего водоснабжения по данным на утро 22 сентября 2017 года.

Согласно имеющейся в распоряжении редакции информации, в 16 домах по Казанскому шоссе (Нижегородский район) ГВС отключено по причине замены трубопровода, срок завершения работ по плану: 17:00 22 сентября.

На ул. Яблоневой в этом же районе от горячего водоснабжения по данным на утро были отключены два дома из-за ремонта котельной. Водоснабжение должно быть восстановлено сегодня днем.

Один дом на пр. Гагарина (Советский район) отключен от ГВС из-за повреждения теплотрассы, работы должны быть завершены также сегодня днем.

Кроме того, пять частных домов оставались отключенными от электроснабжения на ул. Хальзовской (Сормовский район) из-за повреждения на линии, произошедшего 21 сентября, еще один дом – по ул. Матросской (Ленинский район).

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph