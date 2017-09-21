Почти 20 домов в Нижнем Новгороде были отключены от горячего водоснабжения по данным на утро 22 сентября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 20 домов в Нижнем Новгороде были отключены от горячего водоснабжения по данным на утро 22 сентября 2017 года.

Согласно имеющейся в распоряжении редакции информации, в 16 домах по Казанскому шоссе (Нижегородский район) ГВС отключено по причине замены трубопровода, срок завершения работ по плану: 17:00 22 сентября.

На ул. Яблоневой в этом же районе от горячего водоснабжения по данным на утро были отключены два дома из-за ремонта котельной. Водоснабжение должно быть восстановлено сегодня днем.

Один дом на пр. Гагарина (Советский район) отключен от ГВС из-за повреждения теплотрассы, работы должны быть завершены также сегодня днем.

Кроме того, пять частных домов оставались отключенными от электроснабжения на ул. Хальзовской (Сормовский район) из-за повреждения на линии, произошедшего 21 сентября, еще один дом – по ул. Матросской (Ленинский район).