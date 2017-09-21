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Общество

Нижегородская турфирма оштрафована за срыв свадебного путешествия в Доминикану

22 сентября 2017 13:51  [45] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд оштрафовал турфирму за сорванное свадебное путешествие в Доминикану жителя г. Бор Нижегородской области. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщила 22 сентября 2017 года.

Согласно информации, борчанин приобрел для себя с супругой путевку в отель в г. Уверо-Альто Доминиканской Республики. Оплата по договору была произведена им полностью, но турфирма не предоставила туристические путевки и авиабилеты, что повлекло срыв поездки в свадебное путешествие.

При неоднократном обращении к ответчику с требованиями возвратить деньги, ему была возращена лишь половина стоимости путевки, остальную часть суммы до настоящего времени ответчик ему не вернул.

Мужчина обратился в суд с иском к турфирме, в котором просил расторгнуть договор и взыскать оплаченные за турпутевку 118 тысяч 950 рублей, компенсировать моральный вред и выплатить ему неустойку в размере 50% от взыскиваемой суммы. Кроме того, он требовал возместить расходы на услуги адвоката.

В связи с неявкой ответчика дело было рассмотрено заочно. Суд решил расторгнуть договор и взыскал в пользу истца оплаченные по договору 58,95 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в сумме трех тысяч рублей, неустойку в 50,1 тысяч рублей, штраф в 56,6 тысяч рублей, убытки в 1,2 тысячи рублей, расходы на услуги представителя в пять тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу.

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