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Бизнес

"Данфосс" вложила 170 млн рублей в производство пластин для теплообменников в Дзержинске

22 сентября 2017 14:52  [53] Бизнес
Данфосс вложила 170 млн рублей в производство пластин для теплообменников в Дзержинске

Данфосс вложила 170 млн рублей в производство пластин для теплообменников в Дзержинске

Фото: danfoss.ru

Группа компаний "Данфосс" (входит в состав датской Danfoss A/S) инвестировала порядка 170 млн рублей в создание производства пластин для разборных пластинчатых теплообменников "Ридан" в Дзержинске Нижегородской области. Об этом пресс-служба группы сообщила 22 сентября 2017 года.

"Открытие отечественного производства полного цикла этого важнейшего вида оборудования – знаменательное событие для жилищно-коммунального хозяйства региона и отрасли в целом. Сегодня в стране действуют масштабные программы модернизации систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, в том числе при капитальном ремонте многоквартирных домов и новом строительстве. Поэтому индустрия и энергетика нуждаются в собственной производственной базе, обеспечивающей существующие потребности внутреннего рынка в современном конкурентоспособном энергосберегающем оборудовании", - приводятся в сообщении слова замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса.

Торжественное открытие нового производства состоялось 21 сентября.

По словам, генерального директора "Данфосс" Михаила Шапиро, запуск новой линии значительно повышает локализацию производства Danfoss в России. "По наиболее ходовым типоразмерам пластин мы уже сейчас можем говорить практически о 100%-м импортозамещении, а в ближайшем будущем планируем полностью перейти на российское сырье. Таким образом, будет создан устойчивый внутренний спрос на металлургическую продукцию высокого качества, соответствующую мировым стандартам", - добавил он.

По его словам, в дальнейшем производитель планирует выпускать пластины не только для собственных нужд, но и поставлять их на экспорт в страны таможенного союза и в Европу.

"Перенос части мощностей Danfoss A/S в Россию стал возможен после покупки датским производителем в 2016 году компании Sondex A/S, лидирующей в области разработки и производства теплообменного оборудования. Помимо пластин, на предприятии в Дзержинске изготавливаются плиты, элементы рамы и другие комплектующие для разборных пластинчатых теплообменников", - пояснила пресс-служба.

Напомним, что Danfoss приобрела земельный участок в промзоне "Дзержинск - Восточный" в 2010 году. В 2014 году на этом участке было открыто производство теплообменников для централизованного теплоснабжения.

СПРАВКА:
Danfoss - мировой производитель энергосберегающего оборудования. Компания выпускает тепловую автоматику, холодильное оборудование, силовую электронику и промышленную автоматику.

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