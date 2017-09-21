Нижегородская администрация выставила на торги шесть участков под ИЖС Общество

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Администрация Нижнего Новгорода выставила на торги шесть участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом сообщается в материалах, опубликованных на официальном сайте горадминистрации 22 сентября 2017 года.



На 27 октября 2017 года назначены аукционы по продаже участков, расположенных в квартале между улицами Брусничной и Ковской (участки №№ 2, 3 и 7). Участок №2 площадью 628 кв метров продаётся за 834 тысячи рублей, №3 (619 кв метров) – за 822 тысячи рублей, №7 (629 кв метров) – за 835 тысяч рублей.



В этот же день пройдут торги по продаже участков в пос. Березовая пойма (участок №17) и в сл. Подновье (№15). Первый участок площадью 872 кв метра продается за 662 тысячи рублей, второй (1 812 кв метров) – за 2,3 млн рублей.



На 3 ноября текущего года назначен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в дер. Ольгино, у дома 45А. Площадь участка - 739 кв тметров, срок аренды - 20 лет, размер ежегодной арендной платы – 71 тысяча рублей.



Напомним, что в мае 2017 года администрация Нижнего Новгорода сообщила о возможности подачи заявок на участки под индивидуальное жилищное строительство через многофункциональные центры (МФЦ).