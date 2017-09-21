Руководство Нижнего Новгорода совместно со Сбербанком запланировало благоустройство наб. Федоровского в 2018 году Общество

Елизавета Солонченко и Сергей Алимов Фото: Городская Дума Нижнего Новгорода

Руководство Нижнего Новгорода совместно со Сбербанком запланировало комплексное благоустройство наб. Федоровского в 2018 году. Об этом сообщил управляющий головным отделением ПАО Сбербанк по Нижегородской области Сергей Алимов в ходе выездного совещания по благоустройству на набережной 22 сентября 2017 года.

Сегодня глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко провела выездное совещание с управляющим головным отделением по Нижегородской области Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Сергеем Алимовым. Они проверили ход благоустройства на набережной Федоровского. Работы по благоустройству и озеленению провели волонтеры из Сбербанка. Они озеленили клумбы, покрасили лавочки и фонарные столбы, высадили 150 кустарников и четыре дерева – два клена и две рябины, одну из которых посадили Елизавета Солонченко и Сергей Алимов.

По словам Сергея Алимова, банк запланировал в следующем году продолжить уход за территорией набережной и провести комплексное благоустройство, включающее реализацию новых схем озеленения, установку детских спортивных площадок и другое.



"Все началось с проекта "Километр добрых дел" в парке "Швейцария". После этого мы решили пойти дальше. Мы хотим, чтобы обновленная набережная действительно выглядела достойным образом, чтобы сюда по-прежнему любили ходить семьи, чтобы она осталась центром притяжения для отдыхающих. Хочется, чтобы это было излюбленным местом для прогулок не только у какой-то отдельной категории граждан, а у всех. Очень важно, чтобы предприятия помогали делать город лучше и каждый вкладывался в эту работу. Мы как лидеры финансового сектора и как лидеры украшения города, будем стараться развивать это направление дальше", - отметил он.



Елизавета Солонченко сообщила, что Сбербанк в следующем году будет активно сотрудничать с горадминистрацией при реализации программы комплексного благоустройства города. Она также напомнила, что неделю назад при участии Волго-Вятского банка Сбербанка Нижний Новгород стал первым городом-миллионником, в котором возможна бесконтактная оплата картой всех видов общественного транспорта, а сегодня Сбербанк приступил к благоустройству одного из самых живописных мест города.



"Сбербанк - это банк номер один, прежде всего, по количеству приложенных усилий в улучшение нашего города. Сегодня банк взял шефство над набережной Федоровского. Результаты этой работы нижегородцы смогут оценить следующей весной, когда все посаженные кустарники подрастут и зазеленеют. Выражаясь финансовым языком, это долгосрочная инвестиция. Благоустройство набережной на этом не остановится, в планах - установка спортивных тренажеров, оборудование спортивных площадок. Мы хотим сделать это место удобным не только для туристов, но и для жителей города. Многие нижегородцы бегают здесь утром и вечером, и мы хотим, чтобы им тоже было удобно. Мы обращаемся ко всем горожанам и представителям бизнеса: в наших руках сделать так, чтобы город был комфортнее и красивее, давайте вместе делать это", - подвела итог Солонченко.

Напомним, что в 2008 году администрация Нижнего Новгорода направила более 140 млн рублей на комплексное благоустройство микрорайона "Набережная Федоровского". Деньги были потрачены на обустройство 96 тысяч кв метров газонов, около пяти тысяч кв метров из этих газонов были разбиты заново.