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22 сентября 2017 17:53  [54] "Завод Красный Якорь" принимает участие в III Спартакиаде Канавинского района Нижнего Новгорода
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Спорт

"Завод Красный Якорь" принимает участие в III Спартакиаде Канавинского района Нижнего Новгорода

22 сентября 2017 17:53  [54] Спорт

Трудовой коллектив "Завода Красный Якорь" принимает участие в III Спартакиаде среди предприятий, организаций, учреждений, производственных и рабочих коллективов Канавинского района. Об этом пресс-служба завода сообщила 22 сентября 2017 года.

Спортивное мероприятие продлится до весны следующего года и посвящено чемпионату мира по футболу 2018 года, а также 90-летию Канавинского района. В соревнованиях примут участие 15 команд.

Сотрудники "Завода Красный Якорь" на спартакиаде будут соревноваться в семи видах спорта: плавании, шахматах, настольном теннисе, стрельбе, волейболе, дартсе и мини-футболе.

Предприятие традиционно поддерживает развитие массового спорта в Канавинском районе, спонсируя мероприятия, а также реконструкцию и оснащение школьных и дворовых спортивных площадок. По сообщению администрации района, почти на 50% выросло число канавинцев, занимающихся спортом.

Спартакиада открылась 22 сентября 2017 года.

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