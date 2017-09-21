Нижегородское УФАС требует от Tele2 устранить нарушения в рекламе мобильного интернета Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) РФ по Нижегородской области требует от ООО "Т2 Мобайл" (торговая марка Tele2) устранить нарушения при рекламе мобильного интернета. Об этом пресс-служба УФАС сообщила 22 сентября 2017 года.



Согласно информации, в УФАС поступила жалоба от клиента "Т2 Мобайл" на рекламу с текстом "Расслабьтесь, трафик к соцсетях не расходуется. Безлимит на соцсети, WhatsApp и Viber при подключении к тарифу "Мой Теле2" 8 рублей в сутки". По мнению заявителя, реклама является недостоверной и вводит потребителей в заблуждение, так как в действительности трафик в социальных сетях и мессенджерах расходуется.



Закон "О рекламе" запрещает рекламу, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.



"Реклама содержит информацию о том, что интернет-трафик при использовании социальных сетей и мессенджеров не расходуется. Однако в данном случае расходование трафика происходит. Тот факт, что оператор связи установил на такой трафик безлимитный тариф, относится к вопросу тарификации", - поясняет УФАС.



ООО "Т2 Мобайл" выдано предписание об устранении нарушения ФЗ "О рекламе". Материалы по этому факту будут переданы уполномоченному должностному лицу УФАС для возбуждения дела об административном правонарушении.