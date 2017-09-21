Выксунский металлургический завод отмечает 260-летие Культура и отдых

Фото: пресс-служба ВМЗ

В Выксе 22 сентября 2017 года прошли торжества, приуроченные к празднованию 260-летия Выксунского металлургического завода (АО "ВМЗ", Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО "ОМК"). Об этом сообщила пресс-служба завода.

"История ВМЗ неразрывно связана с историей России. Завод являлся и является надежной опорой и надеждой нашей Родины. Современное поколение выксунских металлургов – достойный продолжатель исторических традиций. На сегодняшний день Выксунский металлургический завод – одно из самых современных металлургических предприятий в мире, как с точки зрения техники и технологии, так и с точки зрения организации производства", – подчеркнул в приветственном слове председатель совета директоров АО "ОМК" Анатолий Седых.

"ОМК и ВМЗ – это бренд, символ качества, хорошей работы, современный стиль управления, решение социальных вопросов. В целом по промышленности региона мы сегодня идем с темпом роста больше пяти процентов, что значительно выше среднероссийских показателей. В этом большая заслуга ОМК и Выксунского металлургического завода. Хотел бы пожелать дальнейшего мощного развития и заводу, и компании. Новых успехов, новых побед!", – отметил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Главной темой праздничных мероприятий стали интеллектуальная металлургия и история России. На площади Металлургов начал работу Всероссийский книжный фестиваль "Книгоград. Архитектура интеллекта", в котором примут участие известные российские писатели: Сергей Литвинов, Захар Прилепин, Екатерина Вильмонт и другие. В ходе фестиваля были представлены две уникальные книги, изданные при поддержке ОМК и ВМЗ, в том числе "Железная логика России". Они посвящены истории страны, металлургической отрасли и завода. Кроме того, в музее истории ВМЗ открылась выставка "Крупнейшие инженерные открытия, сделанные на ВМЗ", созданная при участии президента Фонда "Шуховская башня" Владимира Шухова.



Завершился праздник торжественной церемонией чествования лучших сотрудников предприятия и музыкальным спектаклем "Фильм, фильм, фильм" в исполнении артистов Московского губернского театра. Это одна из четырех постановок театра, которые прошли в Выксе в честь 260-летия ВМЗ с 19 по 22 сентября.