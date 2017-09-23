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Происшествия

Молодой станочник в г. Бор Нижегородской области лишился пальца во время работы

23 сентября 2017 10:41  [46] Происшествия

Молодой станочник в г. Бор Нижегородской области лишился пальца во время работы. Об этом сообщает госинспекция труда в Нижегородской области 22 сентября 2017 года.

Согласно информации, инспекция начала расследовать тяжелый несчастный случай, произошедший на производстве мебели в ООО "Вернисаж" (Бор) с 28-летним станочником.

21 сентября во время обработки изделия на станке рука работника попала в зону движущихся частей оборудования, в результате чего произошла травматическая ампутация пальца. Врачи квалифицировали тяжелую степень травмы и состояние шока I степени.

Обстоятельства уточняются, проводится опрос пострадавшего и свидетелей происшествия. Устанавливаются причины несчастного случая.

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