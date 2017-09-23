Полиция изъяла ноутбук у склонявшей подростков к опасным для жизни действиям 14-летней жительницы Нижегородской области Общество

Полиция изъяла ноутбук у склонявшей подростков к опасным для жизни действиям 14-летней жительницы Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте МФД РФ 11 сентября 2017 года.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления "К" МВД России в Самарской, Нижегородской и Владимирской областях, выявлены организаторы закрытых групп, склонявших несовершеннолетних к совершению опасных для их жизни и здоровья действий. В то же время выяснилось, что нередко сами подростки становились "кураторами" таких групп", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Так, сотрудники управления "К" МВД России была установили, что 14-летняя жительница города Павлово Нижегородской области, представляясь администратором группы, рассылала с мобильного телефона сообщения, содержащие опасные для жизни и здоровья задания. В ходе обыска были изъяты ноутбук и смартфон.

Несостоявшиеся "кураторы", не достигшие возраста уголовной ответственности, поставлены на профилактический учет в комиссиях по делам несовершеннолетних, ведется работа с их родителями. Как сообщила Ирина Волк, некоторые из них по решению суда будут помещены в центры временного содержания для малолетних правонарушителей или в специальные учебные заведения закрытого типа.