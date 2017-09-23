МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за тумана Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области в ближайшее время из-за тумана. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

"В ближайшие один – три часа 24 сентября 2017 года местами в Нижнем Новгороде и по Нижегородской области ожидается туман видимостью 500 м и менее, с сохранением утром 24 сентября", - говорится в сообщении.

По информации МЧС, в связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с нарушением в работе транспорта, дорожно-коммунальных служб. Из-за снижения видимости на дорогах, увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных скоплениями легкового и большегрузного транспорта, увеличением количества крупных ДТП на участках с ограниченной видимостью, крутыми поворотами, спусками и подъемами (источник – туман).

Увеличивается вероятность авиапроисшествий, возможны ограничения в функционировании аэропорта. Повышается вероятность возникновения происшествий на акваториях, в том числе с участием речного транспорта, маломерных судов.