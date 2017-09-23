Защитник БК "Нижний Новгород" Максим Колюшкин выбыл из основного состава команды из-за травмы колена Спорт

Защитник баскетбольного клуба (БК) "Нижний Новгород" Максим Колюшкин выбыл из основного состава команды из-за травмы колена. Об этом сообщается на сайте клуба.

"Во время тренировки защитник нашего клуба Максим Колюшкин повредил колено и не сможет начать сезон вместе с командой. В ближайшее время ему предстоит операция, восстановление после которой займет около одного - двух месяцев", - говорится в сообщении.

В 2016 и 2017 годах Колюшкин принимал участие в открытом лагере РФБ и летом 2017 года вместе со сборной России, составленной из участников лагеря, победил на спортивных играх БРИКС в Гуанчжоу (Китай).

В августе 2017 года Колюшкин подписал контракт с БК "Нижний Новгород" на один год.