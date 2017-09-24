Фото:
Нижегородец задержан по подозрению в нападении с ножом на брата-близнеца из-за ревности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области 25 сентября 2017 года.
По информации МВД, ночью 21 сентября 2017 года в одной из квартир по бульвару Юбилейному Сормовского района два брата-близнеца распивали спиртные напитки. 23-летнему подозреваемому не понравился повышенный интерес брата к его знакомой, что привело к конфликту, в ходе которого один из братьев несколько раз ударил другого ножом в шею и живот.
Согласно данным полиции, в настоящее время потерпевший находится в одном из медицинских учреждений города. По факту нанесения телесных повреждений возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений). Ведётся следствие.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+