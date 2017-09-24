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Происшествия

Нижегородец задержан по подозрению в нападении с ножом на брата-близнеца из-за ревности

25 сентября 2017 09:44  [87] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец задержан по подозрению в нападении с ножом на брата-близнеца из-за ревности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области 25 сентября 2017 года.

По информации МВД, ночью 21 сентября 2017 года в одной из квартир по бульвару Юбилейному Сормовского района два брата-близнеца распивали спиртные напитки. 23-летнему подозреваемому не понравился повышенный интерес брата к его знакомой, что привело к конфликту, в ходе которого один из братьев несколько раз ударил другого ножом в шею и живот.

Согласно данным полиции, в настоящее время потерпевший находится в одном из медицинских учреждений города. По факту нанесения телесных повреждений возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений). Ведётся следствие.

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