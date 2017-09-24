Водитель погиб из-за опрокидывания автомобиля в кювет в Сеченовском районе Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель погиб из-за опрокидывания автомобиля в кювет в Сеченовском районе Нижегородской области 23сентября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 12:05 на 139 км автодороги Работки – Порецкое. Согласно информации, 60-летний водитель автомобиля "ЗАЗ Сенс" не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет.

В результате ДТП водитель получил смертельное ранение.