Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Происшествия
25 сентября 2017 10:19  [8] Водитель погиб из-за опрокидывания автомобиля в кювет в Сеченовском районе Нижегородской области
25 сентября 2017 09:44  [87] Нижегородец задержан по подозрению в нападении с ножом на брата-близнеца из-за ревности
24 сентября 2017 13:40  [301] Пропавший 19 сентября в Нижегородской области Владимир Хитров найден погибшим
23 сентября 2017 10:41  [215] Молодой станочник в г. Бор Нижегородской области лишился пальца во время работы
22 сентября 2017 15:57  [592] СК подозревает экс-начальника тыла нижегородского ГУ МВД в хищении почти 45 млн рублей из вещдоков
22 сентября 2017 13:11  [204] Житель Нижегородской области осужден на пять лет за насильственные действия в отношении пенсионерки
22 сентября 2017 13:06  [207] Волонтеры просят помощи в поисках двух пропавших в Нижегородской области пенсионеров
22 сентября 2017 12:52  [200] Электросварщик выпал из подвесной люльки в Выксе Нижегородской области
22 сентября 2017 12:20  [181] Пенсионерка погибла из-за пожара в Заволжье Нижегородской области 21 сентября
22 сентября 2017 11:49  [1307] Экс-начальник тыла ГУ МВД России по Нижегородской области задержан по подозрению в мошенничестве
Происшествия

Водитель погиб из-за опрокидывания автомобиля в кювет в Сеченовском районе Нижегородской области

25 сентября 2017 10:19  [8] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель погиб из-за опрокидывания автомобиля в кювет в Сеченовском районе Нижегородской области 23сентября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 12:05 на 139 км автодороги Работки – Порецкое. Согласно информации, 60-летний водитель автомобиля "ЗАЗ Сенс" не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет.

В результате ДТП водитель получил смертельное ранение.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph