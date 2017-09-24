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Происшествия

Сенохранилище на площади 864 кв.м. горело в Нижегородской области 24 сентября

25 сентября 2017 10:51  [102] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сенохранилище на площади 864 кв.м. горело в Нижегородской области 24 сентября 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, сообщение о пожаре на складе сена в совхозе в с. Туртапка г.о.г. Выкса поступило около трех часов дня. В результате пожара сгорело сено и крыша склада.

Со слов очевидцев, на складе иногда играли местные дети. Причиной пожара предполагается детская шалость с огнём.

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