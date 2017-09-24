Нижегородский проект "Окский берег" вошёл в тройку финалистов конкурса минстроя РФ в сегменте малоэтажного строительства Бизнес

Нижегородский проект "Окский берег" вошёл в тройку финалистов конкурса министерства строительства РФ в сегменте малоэтажного строительства. Об этом сообщает пресс-служба компании 25 сентября 2017 года.



Согласно информации, проект "Окский берег" (застройщик ИГК "ЭкоГрад") стал единственным нижегородским застройщиком, принявшем участие в отраслевом конкурсе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, который прошел в рамках VI Российского инвестиционно-строительного форума в ВДНХ ЭКСПО (номинация "Лучший реализованный проект застройки территорий объекта малоэтажного строительства"). В мероприятии приняли участие свыше пяти тысяч участников из 70 регионов страны.



По итогам конкурса нижегородский проект получил диплом в номинации "Лучший реализованный проект застройки территории объекта малоэтажного строительства".



Как отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень целью конкурса является создание универсальной площадки для общения и взаимодействия федерального министерства, федеральных представителей общественных организаций, строительных объединений и застройщиков, в первую очередь, региональных. "У нас есть постоянная возможность общаться с теми, кто строит в Москве и Подмосковье. Но нам также очень важно услышать мнения специалистов, которые строят по всей стране", - подчеркнул министр.



"Конкуренция была серьезная и жесткая: принимало участие свыше 180 проектов в различных номинациях. Так что попасть в лидирующую тройку по России в части малоэтажного строительства для нас - безусловный успех, с одной стороны, и большой стимул работать дальше, с другой. Немаловажно и приятно, что наш проект привлек большое внимание участников и, буквально, вызвал шквал вопросов на круглых столах. Разумеется, не могло быть не замечено и наше лидерство в России по реализации федеральной государственной программе "Жилье для российской семьи". Понятно, что в сегодняшних реалиях успешная практика реализации проектов комплексного освоения территорий в стране - большая редкость. Наш проект - один из этих немногих. Разумеется, что большое количество вопросов в связи с проектом было направлено на механизмы реализации инфраструктурных вопросов - таких как развитие общественного транспорта на территории проекта и возникновение объектов социальной инфраструктуры, строительство объектов сетевого хозяйства - электрической подстанции, очистных сооружений, котельных и т.д.", - рассказал член совета директоров ИГК "ЭкоГрад" Шамиль Мансуров.