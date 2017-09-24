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Происшествия

Дом сгорел из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печного отопления в Нижегородской области 24 сентября

25 сентября 2017 10:57  [71] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дом сгорел из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печного отопления в Нижегородской области 24 сентября 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, в 23:24 поступило сообщение о пожаре в личном жилом доме в д. Конево Балахнинского района.

Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту через три минуты, но к тому моменту дом уже горел по всей площади. В результате пожара дом на площади 108 кв.м сгорел полностью.

"На тяжесть последствий пожара повлияло позднее обнаружение и сообщение о нем. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления", - отмечается в сообщении.

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