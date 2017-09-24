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Происшествия

Пациент Лысковского дома-интерната в Нижегородской области подозревается в покушении на убийство соседа

25 сентября 2017 11:18  [59] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пациент Лысковского дома-интерната в Нижегородской области подозревается в покушении на убийство соседа. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 25 сентября 2017 года.

По версии следствия, днём 16 сентября в комнате дома-интерната, расположенного в селе Кременки, 58-летний подозреваемый несколько раз ударил ножом своего 48-летнего соседа. Пострадавшего впоследствии обнаружил один из постояльцев интерната и сообщил сотрудникам администрации учреждения. Прибывшие медики госпитализировали потерпевшего в районную больницу, он остался жив.

"Как установили следователи СК, оба фигуранта в нарушение установленного администрацией учреждения режима в тот день употребляли спиртные напитки. На фоне алкогольного опьянения они поссорились из-за того, что один из них, якобы, выбросил из комнаты вещи другого", - отмечается в сообщении.

По данным следственного управления, подозреваемый сознался в содеянном. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Расследование продолжается.

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