Полиция задержала троих подозреваемых в краже 130 тысяч рублей у пенсионерки в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Полиция задержала троих подозреваемых в краже 130 тысяч рублей у пенсионерки в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по региону 25 сентября 2017 года.

Сообщение о краже поступило в дежурную часть полиции 18 сентября. Согласно информации, в квартиру 85-летней женщины на ул. Гаугеля пришли неизвестные женщины, которые представились социальными работниками. После их визита она обнаружила пропажу 130 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража).

Позднее сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении данного преступления – ими оказались 45-летняя и две 37-летние неработающие жительницы соседней области. Ранее они уже были судимы за аналогичное преступление.

Женщины арестованы, в совершённом преступлении они признались. В настоящее время ведётся следствие.