Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
25 сентября 2017 13:14  [51] "Газпром межрегионгаз НН" заявил о возможности срыва отопительного сезона в девяти районах
25 сентября 2017 12:53  [50] Оштрафованный за нарушение закона об охране почв нижегородец отправлен на принудительные работы
25 сентября 2017 12:40  [93] Отопительный сезон стартовал в двух муниципалитетах на севере Нижегородской области
25 сентября 2017 12:37  [108] Врач из кстовской ЦРБ в Нижегородской области предстанет перед судом за получение взятки
25 сентября 2017 12:31  [239] Горадминистрация намерена начать отопительный сезон в Нижнем Новгороде с 26 сентября
25 сентября 2017 12:22  [76] Предприниматель оштрафован за торговлю сигаретами вблизи школы в Нижнем Новгороде
25 сентября 2017 12:07  [304] Нижегородская администрация обещает не перекрывать полностью Мызинский мост на время ремонта
25 сентября 2017 12:00  [157] Правительство РФ утвердило паспорт проекта по оздоровлению реки Волги
25 сентября 2017 11:42  [89] Более 200 нижегородских школьников приняли участие в фестивале "Футбол будущих чемпионов"
25 сентября 2017 10:43  [121] Синоптики прогнозируют температуру до +13° и отсутствие осадков в Нижегородской области 26-27 сентября
Общество

Предприниматель оштрафован за торговлю сигаретами вблизи школы в Нижнем Новгороде

25 сентября 2017 12:22  [76] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Управление Роспотребнадзора про Нижегородской области оштрафовало индивидуального предпринимателя на пять тысяч рублей за торговлю сигаретами вблизи школы. Об этом пресс-служба управления сообщила 25 сентября 2017 года.

Согласно информации, сотрудники Роспотребнадзора из СМИ узнали о продаже табачных изделий около школы №185 в Ленинском районе. В ходе расследования было установлено, что расстояние от образовательного учреждения до киоска "Сигареты" составляло менее 100 м.

Предприниматель оштрафован, ему также направлено представление об устранении нарушения.

"В настоящее время с киоска вывеска "Сигареты" демонтирована, наличие табачных изделий на витрине не установлено", - говорится в сообщении.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph