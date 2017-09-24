Предприниматель оштрафован за торговлю сигаретами вблизи школы в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Управление Роспотребнадзора про Нижегородской области оштрафовало индивидуального предпринимателя на пять тысяч рублей за торговлю сигаретами вблизи школы. Об этом пресс-служба управления сообщила 25 сентября 2017 года.



Согласно информации, сотрудники Роспотребнадзора из СМИ узнали о продаже табачных изделий около школы №185 в Ленинском районе. В ходе расследования было установлено, что расстояние от образовательного учреждения до киоска "Сигареты" составляло менее 100 м.



Предприниматель оштрафован, ему также направлено представление об устранении нарушения.



"В настоящее время с киоска вывеска "Сигареты" демонтирована, наличие табачных изделий на витрине не установлено", - говорится в сообщении.