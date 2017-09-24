Врач из кстовской ЦРБ в Нижегородской области предстанет перед судом за получение взятки

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Врач из кстовской ЦРБ в Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в получении взятки за выдачу больничного. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 25 сентября 2017 года.
По версии следствия, 11 апреля 2017 года 54-летний врач-терапевт ГБУЗ НО "Кстовская центральная районная больница" получил от гражданина 15 тысяч рублей за выдачу больничного листа.
Мужчина был задержан сотрудниками полиции на месте передачи взятки. Вину в инкриминируемом ему деянии он не признал.
Уголовное дело по ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, входящие в служебные полномочия должностного лица) направлено в суд.
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