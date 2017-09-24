Оштрафованный за нарушение закона об охране почв нижегородец отправлен на принудительные работы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Оштрафованный за нарушение закона об охране почв нижегородец отправлен на принудительные работы.

Как сообщило управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл 25 сентября 2017 года, мужчина был оштрафован на 20 тысяч рублей за нарушение по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ.

Штраф не был оплачен вовремя, в связи с чем на гражданина был составлен еще один протокол: по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Суд в Борском г.о. Нижегородской области признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и присудил ему 20 часов исправительных работ.

СПРАВКА:

Статья 8.7. КоАП РФ. Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв.

ч. 2 Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на юридических лиц - от 400 тысяч до 700 тысяч рублей.

Статья 20.25. Уклонение от исполнения административного наказания.

ч.1 Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.