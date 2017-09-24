Нижегородский ФК "Олимпиец" потерпел поражение в матче с "Зенитом-2" 24 сентября Спорт

Нижегородский ФК Олимпиец потерпел поражение в матче с Зенитом-2 24 сентября Фото: ФК "Олимпиец"

Нижегородский ФК "Олимпиец" потерпел поражение в матче с "Зенитом-2" в Санкт-Петербурге 24 сентября 2017 года. Об этом сообщается на сайте клуба.



Согласно информации, матч завершился со счетом 2:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.



"Было хорошее начало матча, мы создали очень много моментов. Но нам не хватило концентрации и в завершающей стадии атак, и в обороне. Наверное, два дня назад в кубковом поединке отдали много эмоциональных и физических сил. Физически восстановились, психологически же не успели. В этом вижу причину того, что не удалось добиться результата. А соперник сумел забить", - приводятся в сообщении слова главного тренера клуба Николая Писарева.



"Очень тяжелая игра. Мы хотели оказывать давление, поэтому выпустили двух нападающих. Немного не получилось, тем более Крапухин давно не играл. Не совсем удалось взаимодействие. В первые минуты мы сами себя загнали в нехорошую ситуацию, у нас было очень много потерь, поэтому футболистам пришлось в течение игры перестраиваться. В первом тайме командной игры не получилось, каждый старался что-то сделать сам", - прокомментировал игру главный тренер "Зенита-2" Анатолий Давыдов.



Сейчас ФК "Олимпиец" находится на последнем 20 месте в турнирной таблице ФНЛ. Следующий матч "Олимпийца" состоится 30 сентября 2017 года. В Дзержинске он сыграет с воронежским "Факелом".