Комиссия Совета Федерации в октябре проверит подготовку Нижнего Новгорода к ЧМ-2018 Спорт

Площадка около стадиона Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород"

Временная комиссия Совета Федерации по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в октябре приедет в Нижний Новгород для проверки подготовки к турниру. Об этом сообщает ТАСС 25 сентября 2017 года со ссылкой на председателя комиссии Андрея Кутепова.



"В октябре мы приедем с проверкой в Волгоград и Нижний Новгород, в ноябре планируем посетить Ростов-на-Дону и Самару, а в декабре - Саранск и Екатеринбург", - сказал он.



По его словам, к моменту проведению чемпионата все задействованные в его проведении города смогут полностью подготовиться к играм. "Сейчас нужно думать на глобальную перспективу, думать, как мы будем использовать инфраструктуру, как будет пропагандироваться спорт, какие кадры мы будем воспитывать", - пояснил Кутепов.



Матчи ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде, Калининграде, Саранске, Екатеринбурге и Сочи. В частности, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.