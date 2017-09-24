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Спорт

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко поручила завершить создание родительских комитетов при ФОКах к ноябрю

25 сентября 2017 14:22  [50] Спорт
Елизавета Солонченко

Елизавета Солонченко

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко поручила департаменту по спорту и молодёжной политике завершить работу по созданию попечительских комитетов родителей при физкультурно-оздоровительных комплексах (ФОК) города в течение месяца. Об этом управление по связям с общественностью горадминистрации сообщило 25 сентября 2017 года.

"Решение о создании родительских комитетов при наших физкультурно-оздоровительных комплексах вызвано тем, что поступает достаточно много обращений от жителей, в первую очередь, родителей детей, которые занимаются в ФОКах. Вопросы: а почему вечером идут именно такие занятия, почему один вид спорта есть, а другого нет? Конечно же, людям должно быть понятно формирование этих секций, распределение времени", - сказала Солонченко.

По ее словам, комитеты планируется создать в течение одного месяца.

"Особенно потороплю тему на мещерском ФОКе, потому что она очень жива и активна. Обязательно сама приеду, пообщаюсь там с представителями родительского комитета и постараюсь, чтобы их решение и мнение не просто слышали, но ещё и учитывали", - подчеркнула глава города.

Напомним, что идея организации родительских советов при ФОКах была озвучена в ходе встречи Елизаветы Солонченко с представителями спортивной общественности 30 августа 2017 года. Эту инициативу поддержали не только родители, но и спортсмены и представители спорткомплексов.

СПРАВКА:
На сегодняшний день в городе работают 38 спортивных школ, которые посещают почти 30 тысяч детей. Среди взрослого населения постоянно физкультурой и спортом занимаются около 30% нижегородцев, к 2020 году прогнозируется, что их количество вырастет до 40%.

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