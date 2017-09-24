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Общество

Отопительный сезон стартовал в Дзержинске Нижегородской области 25 сентября

25 сентября 2017 15:27  [67] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Отопительный сезон стартовал в Дзержинске Нижегородской области 25 сентября 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

"В этом году с 18 сентября мы начали поэтапное опробование системы и запуск тепла. К теплу подключены уже многие объекты социальной сферы", - приводятся в сообщении слова главы администрации Дзержинска Виктора Нестерова.

Он также сообщил, что в течение текущей недели в плановом режиме будут запускаться и остальные котельные, к которым подключены жилые объекты.

Он добавил, что серьезной задачей является проконтролировать те объекты, которые питаются от Дзержинской ТЭЦ: "В прошлом году там были проблемы с завоздушиванием систем. В этом году проведены необходимые мероприятия, которые позволят этих проблем избежать, и мы не будем по несколько раз перезапускать большие многоквартирные дома. В этом году пуск тепла должен пройти намного спокойнее и быстрее", пояснил Нестеров.

По словам директора ООО "УК "Управдом" Александра Борисова, многоквартирные жилые дома, которые обслуживает управляющая компания, готовы к приему теплоносителя от Дзержинской ТЭЦ и "Нижегородтеплогаза".

"Паспорта готовности подписаны на 99%. Остались только те дома, где проводится капитальный ремонт. Процесс пуска тепла технологически сложный, требующий времени. Сегодня к вечеру в некоторых квартирах, которые отапливаются от котельной №29, тепло уже появится. Но это не говорит о том, что сегодня тепло будет во всех квартирах. Необходимо, чтобы жители, самостоятельно проводившие ремонтные работы на стояках отопления, открыли краны. В течение двух недель тепло появится в большинстве многоквартирных домов Дзержинска", - сказал Борисов.

Пресс-служба пояснила, что процесс подачи тепла с момента начала отопительного сезона занимает от нескольких дней до двух недель. Это связано с необходимостью заполнения системы отопления, установления гидравлического режима, регулировки внутридомовых систем. Времени потребует также устранение воздушных пробок и проверка стояков.

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