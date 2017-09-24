БК "Нижний Новгород" уступил "Антверпену" со счетом 87-90 Спорт

БК Нижний Новгород уступил Антверпену со счетом 87-90 Фото: БК НН

Баскетболисты "Нижнего Новгорода" проиграли бельгийскому "Антверпену" в выездном матче 24 сентября 2017 года со счетом 87-90. Об этом корреспондент НИА "Нижний Новгород" сообщает по итогам матча.



Нижегородцы долгое время лидировали в игре второго квалификационного раунда против "Антверпена", но неудачная игра в защите привела к поражению. Подобное поражение оставляет "Нижнему Новгороду" хорошие шансы на продолжение борьбы. Чтобы пройти в следующий раунд, команде Зорана Лукича нужно победить в Нижнем Новгороде с преимуществом в четыре и более очка.



Статистика игроков: Александр Захаров (24 очка, два подбора), Стеван Еловац (23 очка, три подбора), Стерлинг Гиббс (два очка, четыре подбора, десять результативных передач).



Ответный матч пройдет в Нижнем Новгороде 26 сентября 2017 года. Встреча состоится в ФОК "Мещерский" и начнется в 19:00.