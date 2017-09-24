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Бизнес

Промсвязьбанк запустил новый канал продаж расчётно-кассового обслуживания

25 сентября 2017 15:59  [49] Бизнес

Промсвязьбанк совместно с online-сервисом по реализации товаров и услуг Workle запустил продажи расчётно-кассового обслуживания (РКО). Об этом сообщает пресс-служба банка 25 сентября 2017 года.

"На сайте Workle расположен баннер "Зарабатывай вместе с нами", через который любой продавец сайта сможет в специальной форме для резервирования счета указать данные потенциального клиента и контактную информацию о себе. Одновременно с этим происходит резервирование расчетного счета в Промсвязьбанке и проверка регистрации продавца на Workle. Затем с клиентом связывается менеджер колл-центра для более подробной консультации по условиям предоставления расчетно-кассового обслуживания", - сообщается в пресс-релизе.

"Пользователи сервиса, заинтересованные в получении денежного вознаграждения за приглашение партнеров на РКО в Промсвязьбанке, смогут привлекать новых клиентов через платформу Workle, не заключая для этого отдельных агентских договор директор по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иван Паткин.

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