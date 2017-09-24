Нижегородский "Завод Красный Якорь" оснастил якорными цепями атомный ледокол "Сибирь" Бизнес

Фото: Завод Красный Якорь

Нижегородское АО "Завод Красный Якорь" оснастил якорными цепями атомный ледокол "Сибирь". Об этом сообщает пресс-служба предприятия 25 сентября 2017 года.

Согласно информации, атомный ледокол "Сибирь" (заводской № 5706) был спущен на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 22 сентября. Отмечается, что это уже второй ледокол проекта 22220, поставка продукции на который производится в рамках заключенного в 2015 году с ООО "Балтийский Завод-Судостроение" контракта.

"Контракт предусматривает поставку якорных канатов калибра 78 мм категории прочности 3/3а для трех строящихся по заказу Государственной компании "Росатом" ледоколов мощностью 60 МВт. Первый ледокол серии, получивший название "Арктика", был спущен на воду 16 июня 2016 года. Третий ледокол серии "Урал" планируется к сдаче в 2018 году", - сообщается в пресс-релизе.

"Ледоколы проекта 22220 не имеют аналогов, являясь самыми мощными судами подобного класса, позволяющими проводить проводку судов дедвейтом до 100 тысяч тонн с преодолением ледового поля толщиной до трех метров. Двухосадочная конструкция судна позволяет эксплуатировать ледокол не только в водах Арктики, но и в устьях полярных рек, что делает его универсальным и значительно снижает эксплуатационные расходы", - говорится в сообщении.

Напомним, что в июле 2017 года "Завод Красный Якорь" оснастил цепями первый малый ракетный корабль проекта (МРК) 22800 "Каракурт".