Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Бизнес
25 сентября 2017 16:13  [36] Нижегородский "Завод Красный Якорь" оснастил якорными цепями атомный ледокол "Сибирь"
25 сентября 2017 15:59  [43] Промсвязьбанк запустил новый канал продаж расчётно-кассового обслуживания
25 сентября 2017 15:01  [74] Промсвязьбанк внедряет решения Host-to-Host для корпоративных клиентов
25 сентября 2017 11:00  [166] Нижегородский проект "Окский берег" вошёл в тройку финалистов конкурса минстроя РФ в сегменте малоэтажного строительства
25 сентября 2017 10:53  [145] "Региональный парламент всегда будет поддерживать крупные инвестпроекты в сфере металлургии", - Евгений Лебедев
23 сентября 2017 12:18  [430] Пресс-тур на производственные площадки "АФГ Националь"
22 сентября 2017 15:07  [390] Продажи новых легковых автомобилей в Нижегородской области выросли на 18,6% за восемь месяцев 2017 года
22 сентября 2017 14:52  [258] "Данфосс" вложила 170 млн рублей в производство пластин для теплообменников в Дзержинске
22 сентября 2017 13:42  [208] Сбербанк начал выпуск бесконтактных карт "Мир"
22 сентября 2017 12:17  [216] Почти 460 тысяч операций было проведено по карте "Мир" в Нижегородской области в августе 2017 года
Бизнес

Нижегородский "Завод Красный Якорь" оснастил якорными цепями атомный ледокол "Сибирь"

25 сентября 2017 16:13  [36] Бизнес

Фото: Завод Красный Якорь

Нижегородское АО "Завод Красный Якорь" оснастил якорными цепями атомный ледокол "Сибирь". Об этом сообщает пресс-служба предприятия 25 сентября 2017 года.

Согласно информации, атомный ледокол "Сибирь" (заводской № 5706) был спущен на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 22 сентября. Отмечается, что это уже второй ледокол проекта 22220, поставка продукции на который производится в рамках заключенного в 2015 году с ООО "Балтийский Завод-Судостроение" контракта.

"Контракт предусматривает поставку якорных канатов калибра 78 мм категории прочности 3/3а для трех строящихся по заказу Государственной компании "Росатом" ледоколов мощностью 60 МВт. Первый ледокол серии, получивший название "Арктика", был спущен на воду 16 июня 2016 года. Третий ледокол серии "Урал" планируется к сдаче в 2018 году", - сообщается в пресс-релизе.

"Ледоколы проекта 22220 не имеют аналогов, являясь самыми мощными судами подобного класса, позволяющими проводить проводку судов дедвейтом до 100 тысяч тонн с преодолением ледового поля толщиной до трех метров. Двухосадочная конструкция судна позволяет эксплуатировать ледокол не только в водах Арктики, но и в устьях полярных рек, что делает его универсальным и значительно снижает эксплуатационные расходы", - говорится в сообщении.

Напомним, что в июле 2017 года "Завод Красный Якорь" оснастил цепями первый малый ракетный корабль проекта (МРК) 22800 "Каракурт".

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph