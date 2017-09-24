Участие в спортивном фестивале "Яркий мир. Спорт глухих" приняли 150 нижегородцев Спорт

Участие в спортивном фестивале Яркий мир. Спорт глухих приняло 150 нижегородцев Фото: Организаторы мероприятия

Участие в спортивном фестивале "Яркий мир. Спорт глухих", прошедшем 23 сентября 2017 года в Нижнем Новгороде, приняли 150 неслышащих спортсменов из Нижегородской области. Об этом организаторы фестиваля сообщили 25 сентября.



В рамках фестиваля в Приокском районе прошли соревнования по четырем видам спорта: по волейболу и пляжному волейболу матчи состоялись в ФОК "Щелковский", по мини-футболу и настольному теннису на стадионе "Радий".



Участие в мероприятии приняли неслышащие спортсмены из Арзамаса, Бора, Выксы, Городца, Дзержинска и Нижнего Новгорода, а также учащиеся спецшкол для глухих и слабослышащих детей, не меньше пришло и болельщиков.



"Для общества глухих спорт всегда имел важнейшее, системообразующие значение. Это область, в которой глухие совершенно не чувствуют себя ущемленными по сравнению со здоровыми людьми. В спорте это неравенство нивелируется - глухие соревнуются по тем же правилам, что и здоровые спортсмены", - говорится в сообщении.



Мероприятие состоялось по инициативе Нижегородского регионального отделения всероссийского общества глухих при поддержке министерства социальной политики Нижегородской области и управления социальной защиты населения Приокского района. Финансовую поддержку оказали спонсоры – Нижегородский филиал Группы "Т Плюс" и Приволжский филиал ПАО "Запсибкомбанк".



Церемония награждения победителей соревнований состоялась на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса "Щелоковский".