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Общество

Нижегородская администрация намерена провести общегородской субботник 13 октября

25 сентября 2017 16:31  [75] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская администрация намерена провести общегородской субботник 13 октября 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

13 октября - это пятница, и уборке будет посвящена вторая половина дня.

Согласно информации, на субботник выйдут около одной тысячи муниципальных служащих. В Канавинском районе порядок будут наводить на берегах Больничного и Сортировочного озер, а также в сквере Победы на ул. Акимова, в Нижегородском районе – в скверах на площади Горького, на улице Ковалихинской, на площади Свободы и в Александровском саду. В Сормовском районе планируется убрать от мусора Светлоярский парк и сквер на ул. Зайцева, в Приокском районе – лесопарковую зону в микрорайоне "Юго-Запад", в Ленинском районе - парк Дубки.

В Московском районе муниципальные служащие выйдут на уборку бульвара Авиастроителей, берега реки Левинка и сквера на ул. Березовской. В Автозаводском районе местом проведения субботника станет парк Славы. В Советском районе – площадь Советская, аллея Памяти и Славы (ул. Рокоссовского), скверы на ул. Моховой и на ул. Бекетова, а также парк Пушкина.

Администрация города приглашает всех неравнодушных горожан присоединиться к субботнику.

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