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Общество

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко поручила увеличить число спецпунктов Госуслуг

25 сентября 2017 17:00  [82] Общество
Елизавета Солонченко

Елизавета Солонченко

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко поручила рассмотреть возможность увеличения числа специализированных пунктов Госуслуг. Об этом пресс-служба Гордумы сообщила 25 сентября 2017 года.

Солонченко провела презентацию портала государственных услуг для представителей организаций и предприятий города и дала поручения и.о. главы администрации города Сергею Миронову рассмотреть возможность увеличения в городе пунктов активации учетных записей пользователей госуслуг.

Также она рекомендовала органам территориального общественного самоуправления рассмотреть возможность реализации социальных проектов, направленных на привлечение населения к регистрации на портале госуслуг путем проведениям деловых игр и подготовки волонтеров для регистрации и обучения компьютерной грамотности пожилых людей.

Кроме того, глава города поручила Миронову организовать работу по информированию населения о работе и преимуществах портала госуслуг путем размещения социальной рекламы в общественном транспорте, в лифтах, на мультимедийных экранах города и посредством информационных листовок.

"Важно, чтобы как можно больше нижегородцев узнали и начали пользоваться порталом, который способен упростить их жизнь. Пока, к сожалению, многие получают документы "по старинке", тратя свое время. Наша задача – донести до горожан, что подача документов в электронном виде – это минус 30% от государственной пошлины, что в электронном дневнике ваш ребенок не сможет вырвать страницы и подделать оценки, что при предварительной записи нет необходимости стоять в живой очереди. Другими словами, подача документов в электронном виде – это быстро, выгодно и удобно", - подчеркнула Солонченко.

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