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Культура и отдых

Коллекция "Vivat, Vintage" Ольги Рыхловой открыла фестиваль "Russian fashion days" в Италии

25 сентября 2017 18:16  [67] Культура и отдых

Коллекция "Vivat, Vintage" председателя НРО Союза дизайнеров России Ольги Рыхловой открыла фестиваль "Russian fashion days" в Италии. Об этом сообщает нижегородское отделение Союза 25 сентября 2017 года.

Согласно информации, коллекция включает наряды, сделанные из старых галстуков и пиджаков, придуманные специально для этого фестиваля.

"В Год экологии, объявленный президентом Владимиром Путиным, мы задумались о вторичном использовании вещей. Время от времени галстуки портятся - то пятнышко владелец поставит, то затяжку сделает, носить его уже нельзя, а выкинуть жалко. Вот и пришла идея – дать этому аксессуару вторую жизнь", - приводятся в сообщении слова Рыхловой.

Как сообщили в НРО Соза дизайнеров, "тема экологии и бережного отношения к природе оказалась очень актуальна в Италии, поэтому коллекция имела успех и была тепло принята гостями праздника".

"Коллекция "Vivat, Vintage" произвела настоящий фурор в Италии. Итальянская публика в восторге. Ольга предложила вариант, когда галстуки являются не старьем, вышедшим из моды, а настоящим украшением. Особенно впечатлило бюстье, сделанное из галстуков, итальянцы были поражены и назвали это фантастикой" – сказал один из организаторов проекта, директор международного модельного агентства "Costa Etruschi Model Agency" Леонардо Анджело.

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