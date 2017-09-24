Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Экономика
25 сентября 2017 18:29  [62] Объем производства обрабатывающих предприятий Нижегородской области вырос на 6% в январе-августе 2017 года
25 сентября 2017 17:11  [170] Нижегородские транспортные МП накопили более 1,5 млрд рублей общего долга
22 сентября 2017 18:27  [233] МП "Нижегородское метро" планирует направить почти 8 млн рублей на закупку рельсов
22 сентября 2017 17:20  [191] Почти на 4,5% подорожал бензин в Нижнем Новгороде с начала 2017 года по сентябрь
22 сентября 2017 14:20  [781] Росприроднадзор выявил несколько незаконных свалок в Бурнаковской низине в Нижнем Новгороде
22 сентября 2017 14:06  [341] Глава управления казначейства по Нижегородской области Екатерина Мазина покинула свой пост
21 сентября 2017 18:12  [189] Нижегородское правительство намерено прокредитоваться на 1 млрд рублей
21 сентября 2017 18:07  [375] Товарооборот в Дзержинске Нижегородской области в I полугодии 2017 года сохранился на уровне 53,5 млрд рублей
21 сентября 2017 14:14  [197] Комитет по бюджету ЗС НО отложил вопрос о льготах поддерживающим спортклубы компаниям в 2018 году
21 сентября 2017 14:10  [157] Профильный комитет ЗС НО одобрил увеличение расходов облбюджета 2017 года на 523 млн рублей
Экономика

Объем производства обрабатывающих предприятий Нижегородской области вырос на 6% в январе-августе 2017 года

25 сентября 2017 18:29  [62] Экономика
Выксунский металлургический завод

Выксунский металлургический завод

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Объем производства обрабатывающих предприятий Нижегородской области вырос на 6% в январе-августе 2017 года. Об этом сообщается на сайте министерства экономики и конкурентной политики региона 25 сентября 2017 года.

Согласно информации, объем отгруженной продукции в обрабатывающих производствах по итогам января-августа 2017 года составил 713,9 млрд рублей. По данному показателю Нижегородская область заняла второе место в Приволжском федеральном округе.

Значительный объем отгрузки продукции наблюдался в производстве автотранспортных средств (86,9 млрд рублей) – третье место в ПФО; пищевых продуктов (52,5 млрд рублей) – второе место в ПФО; готовых металлических изделий (45,7 млрд рублей) – второе место в ПФО; электронных и оптических изделий (34,4 млрд рублей) – первое место в ПФО; в судо- и самолетостроении (27,5 млрд рублей) – второе место в ПФО.

Рост объемов производства в обработке в области по итогам восьми месяцев 2017 года составил 106%. В Республике Татарстан и Пермском крае этот показатель составил 103,9%, Республике Башкортостан – 103,5%, Самарской области – 101,6%.

Напомним, правительство Нижегородской области прогнозирует объем отгрузки обрабатывающих производств на уровне 1,2 трлн рублей в 2017 году, что на 9% превысит показатель 2016 года (1,108 трлн рублей).

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph