Объем производства обрабатывающих предприятий Нижегородской области вырос на 6% в январе-августе 2017 года Экономика

Выксунский металлургический завод Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Объем производства обрабатывающих предприятий Нижегородской области вырос на 6% в январе-августе 2017 года. Об этом сообщается на сайте министерства экономики и конкурентной политики региона 25 сентября 2017 года.



Согласно информации, объем отгруженной продукции в обрабатывающих производствах по итогам января-августа 2017 года составил 713,9 млрд рублей. По данному показателю Нижегородская область заняла второе место в Приволжском федеральном округе.



Значительный объем отгрузки продукции наблюдался в производстве автотранспортных средств (86,9 млрд рублей) – третье место в ПФО; пищевых продуктов (52,5 млрд рублей) – второе место в ПФО; готовых металлических изделий (45,7 млрд рублей) – второе место в ПФО; электронных и оптических изделий (34,4 млрд рублей) – первое место в ПФО; в судо- и самолетостроении (27,5 млрд рублей) – второе место в ПФО.



Рост объемов производства в обработке в области по итогам восьми месяцев 2017 года составил 106%. В Республике Татарстан и Пермском крае этот показатель составил 103,9%, Республике Башкортостан – 103,5%, Самарской области – 101,6%.



Напомним, правительство Нижегородской области прогнозирует объем отгрузки обрабатывающих производств на уровне 1,2 трлн рублей в 2017 году, что на 9% превысит показатель 2016 года (1,108 трлн рублей).