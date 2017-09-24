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Общество

"Задача по обеспечению шаговой доступности центров активации практически реализована", - Сергей Кучин

25 сентября 2017 18:37  [61] Общество
Сергей Кучин

Сергей Кучин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Задача по обеспечению шаговой доступности центров активации практически реализована", - заявил министр информационных технологий, связи и СМИ Нижегородской области Сергей Кучин 25 сентября 2017 года.

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона, сегодня был организован мобильный пункт специально для пенсионеров-выпускников программы обучения компьютерной грамотности, которая реализуется министерством информационных технологий, связи и средств массовой информации области совместно с Нижегородской региональной благотворительной общественной организацией инвалидов "Забота".

Сейчас в регионе действуют 543 центра активации. Чтобы пользоваться гражданину всем спектром услуг, необходимо, прежде всего, зарегистрироваться на портале госуслуг и активировать свою учетную запись в одном из таких центров активации. Для того чтобы пройти регистрацию на портале, гражданину необходимо ввести фамилию, имя, а также адрес электронной почты или телефон. Для активизации учетной записи потребуется также указать паспортные данные и СНИЛС.

"Мы открыли такие центры в органах местного самоуправления, в многофункциональных центрах, в учреждениях наших министерств, в учреждениях социальной защиты населения. Работаем и с коммерческими структурами. Например, к нам начали подключаться банки, то есть мы стараемся, чтобы центры активации были в прямом смысле в шаговой доступности для любого гражданина Нижегородской области. Сегодня эта задача практически реализована", - заявил Кучин.

"Мобильные пункты активации пользователей на портале госуслуг - перспективный и современный формат в условиях быстро развивающегося цифрового пространства. Хорошая возможность открыть для себя электронные услуги для тех, кто откладывал это решение на потом, для наших пенсионеров, овладевших основами работы в Интернете, для тех, кто вообще не предполагал, что есть такие возможности", - сказал депутат Госдумы Артем Кавинов.

По его словам, пользователи портала получают возможность быстро решать вопросы с документами и не сидеть в очередях в учреждениях.

"В нижегородском правительстве ставят задачу отработать четкий механизм оказания государственных услуг. Главная задача, чтоб людям было комфортно решать текущие дела по оформлению документов. И, конечно, портал - хороший помощник в этом. В целом по стране зарегистрировано на этом интернет-ресурсе уже более 50 млн человек. В Нижегородской области – 1,5 млн. И тема набирает обороты", - добавил депутат.

Кавинов также отметил, что появление мобильных центров особенно важно для отдаленных территорий.

"Сегодня уже серьезную помощь жителям оказывают МФЦ, но мобильные центры – это следующий шаг. В перспективе, если в каком-то, даже отдаленном селе, возникнет необходимость для местных жителей в регистрации на портале, муниципалитет может подать заявку в региональное министерство информационных технологий и мобильный центр активации к ним выедет. Безусловно, это серьезно повышает качество жизни, в том числе, и в отдаленных районах", - пояснил он.

По данным регионального мининформа, сегодня на портале госуслуг представлена информация о порядке получения почти 2,7 тысяч государственных и муниципальных услуг.

Например, с помощью портала государственных и муниципальных услуг Нижегородской области можно получить скидку 30% на уплату госпошлины по таким услугам как получение или замена водительского удостоверения; регистрация транспортного средства; государственная регистрация брака; регистрация расторжения брака; получение паспорта гражданина РФ; получение загранпаспорта старого и нового образца.

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