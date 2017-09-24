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Общество

ГУММиД в пятый раз объявило аукцион на строительство выхода из метро в здание ЦУМа в Нижнем Новгороде

25 сентября 2017 18:57  [75] Общество

МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде" (ГУММиД) в пятый раз объявило аукцион на строительство выхода из метро в здание ЦУМа в Нижнем Новгороде. Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.

Аукцион объявлен 25 сентября 2017 года, начальная (максимальная) цена контракта снизилась до 27,6 млн рублей. Аукцион назначен на 16 октября.

Напомним, в августе, на четвертом по счету аукционе, комиссия признала несоответствующей единственную заявку на строительство выхода из метро. Тогда цена контракта составляла 32,3 млн рублей. Предыдущие три аукциона были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

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