ГУММиД в пятый раз объявило аукцион на строительство выхода из метро в здание ЦУМа в Нижнем Новгороде Общество

МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде" (ГУММиД) в пятый раз объявило аукцион на строительство выхода из метро в здание ЦУМа в Нижнем Новгороде. Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.

Аукцион объявлен 25 сентября 2017 года, начальная (максимальная) цена контракта снизилась до 27,6 млн рублей. Аукцион назначен на 16 октября.

Напомним, в августе, на четвертом по счету аукционе, комиссия признала несоответствующей единственную заявку на строительство выхода из метро. Тогда цена контракта составляла 32,3 млн рублей. Предыдущие три аукциона были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.