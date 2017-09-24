Шесть пассажиров следовавшего из Адлера в Нижний Новгород автобуса погибли в ДТП на трассе "Дон" Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Шесть пассажиров следовавшего из Адлера в Нижний Новгород автобуса погибли в ДТП на трассе "Дон" 26 сентября 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о ДТП поступило в 01:20 от оперативного дежурного ЕДДС МО Горячий Ключ. Согласно информации, на 1366 км федеральной автодороги М-4 "Дон" в районе посёлка Молькино в Краснодарском крае произошло ДТП с участием автобуса King Long, который следовал из Адлера в Нижний Новгород, и грузового автомобиля MAN.

По данным МЧС, в автобусе находились 26 человек. В результате ДТП погибли шесть человек, кроме того, ещё пострадали 19 человек.

На место происшествия незамедлительно были направлены пожарные и спасатели. Пострадавшие были доставлены в ЦГБ г. Горячий Ключ, больницу скорой медицинской помощи г. Горячий Ключ, Краевую клиническую больницу №1 г. Краснодар, ЦГБ г. Адыгейск.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались 93 человек и 32 единицы техники, из них от МЧС 21 человек и девять единиц техники.

Для оказания психологической и информационной помощи родственникам пострадавших в ДТП открыт телефон "горячей линии": телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю - 8 (861) 268-64-40, телефон ГУ МЧС РФ по Нижегородской области - 8(831) 469-16-49.